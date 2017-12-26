Американские журналисты рассказали о эффекте предоставленного оружия на Кремль

Решение президента Дональда Трампа о предоставлении противотанковых ракет Javelin в Украину было принято на основе оценки его советников по национальной безопасности, по мнению которых поставки оборонного летального вооружения может увеличить потери России и обеспечить Мероприятию дополнительный рычаг в переговорах относительно будущего конфликта.

Такое мнение выловлено в статье , передает со ссылкой на .

Такой шаг также указывает на возможное развитие американо-российских отношений. Хотя Трамп заявляет об улучшении отношений с Москвой, он прислушивается к советникам, которые считают Москву ревизионистской силой, которую нужно удерживать, говорится в статье.

Бывший командующий объединенными силами в Европе Генерал Филипп Брідлав поддержал предоставление Украине вооружения.

“Это — правильное решение. Оно будет иметь эффект, однако, было бы эффективнее, если бы его приняли гораздо раньше”, — отметил он.

Хотя нет Бридлав, ни другие эксперты не утверждают, что “Javelin” будет иметь значительное влияние на расстановку сил в конфликте, однако они считают, что предоставление такого оружия будет удерживать Россию от дополнительных шагов в Украине-за увеличения потерь для российских военных.

“Javelin” сдерживают их, потому что составляют риск больших жертв и потери танков, если они викорситають их для наступления, а Путин уязвим к жертвам», — сазначив экс-заместитель генсека Александр Вершбоу.

Путин стремится переизбрание на пост президента и пытается играть на националистических настроениях внутри страны, а шансы для него сделать прорыв в течение следующих месяцев являются призрачными, считают эксперты. Голосование назначено на 18 марта, день, когда Россия будет отмечать незаконную аннексию Крыма, говорится в статье.

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