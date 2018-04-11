Российская телеведущая Ксения Собчак и ресторатор Матильда Шнурова проводят время вместе. Собчак: Слиться лицом с обоями Аризоны у нас получилось. Забаррикадироваться от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса – пока нет Фото: xenia_sobchak / Instagram Снимками Собчак поделилась в Instagram."Слиться лицом с обоями Аризоны у нас получилось. Забаррикадироваться от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса – пока нет", – написала она. Слиться лицом с обоями Аризоны у нас получилось. Забаррикадироваться от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса-пока нет:))) Wearing @terekhovofficial dress and @jimmychoo shoes and @roushkofficial jewelry Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 10 Апр 2018 в 12:30 PDT Озеро Powell это что-то невероятное. Если ехать в Каньон,то точно сюда ,а не рядом с Вегасом. Космическая природа,и полное ощущение что ты на Марсе. Аризона Дрим короче:))) Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 9 Апр 2018 в 8:22 PDT Ранее Собчак делилась снимком отдыха с семьей в Таиланде.Также Собчак показывала фото, на котором запечатлена в мокром купальнике. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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