|Собчак отдыхает в США вместе с женой Шнурова
|11.04.2018 10:12
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Слиться лицом с обоями Аризоны у нас получилось. Забаррикадироваться от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса-пока нет:))) Wearing @terekhovofficial dress and @jimmychoo shoes and @roushkofficial jewelryПубликация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 10 Апр 2018 в 12:30 PDT
Озеро Powell это что-то невероятное. Если ехать в Каньон,то точно сюда ,а не рядом с Вегасом. Космическая природа,и полное ощущение что ты на Марсе. Аризона Дрим короче:)))Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 9 Апр 2018 в 8:22 PDT
Ранее Собчак делилась снимком отдыха с семьей в Таиланде.Также Собчак показывала фото, на котором запечатлена в мокром купальнике.
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