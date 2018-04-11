|США подготовили новые санкции против российских банков из-за «дела Скрипаля»
|11.04.2018 10:13
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Законопроект о новых санкционных ограничениях в отношении России появился в документов Конгресса США.
В качестве основной причины усиления экономического давления в документе указано «участие» России в «деле Скрипаля».
Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Под ограничения также могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.
Кроме того, санкции могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.
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