Погода, Новости, загрузка...
США подготовили новые санкции против российских банков из-за «дела Скрипаля»
11.04.2018 10:13
США подготовили новые санкции против российских банков из-за «дела Скрипаля»

Законопроект о новых санкционных ограничениях в отношении России появился в  документов Конгресса США.

В качестве основной причины усиления экономического давления в документе указано «участие» России в «деле Скрипаля».

Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Под ограничения также могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Кроме того, санкции могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить