|В России рекордно обвалился рубль
|11.04.2018 10:16
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Утром в среду, 11 апреля, на торгах Московской биржи курс евро к рублю впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей. Об этом сообщают Ведомости.
Указано, что максимальная цена покупки достигала 80,4 рублей за евро. По состоянию на 10:10 по московскому времени евро стоит 79,88 рублей на бирже.
В то же время впервые за полтора года курс доллара достигал 64,77 рублей. По состоянию на 10:10 доллар стоил 64,6 рублей.
Уже третий день курс российской валюты по отношению к иностранным продолжает снижаться. Это происходит на фоне новых санкций Соединенных Штатов Америки против российских бизнесменов и компаний.
Как сообщал svodka.net ранее, за понедельник, 9 апреля, состояние 50 богатейших людей Российской Федерации сократилось более чем на 11,7 миллиарда долларов после введения нового пакета антироссийских санкций.
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