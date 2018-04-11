Утром в среду, 11 апреля, на торгах Московской биржи курс евро к рублю впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей. Об этом сообщают Ведомости .

Указано, что максимальная цена покупки достигала 80,4 рублей за евро. По состоянию на 10:10 по московскому времени евро стоит 79,88 рублей на бирже.

В то же время впервые за полтора года курс доллара достигал 64,77 рублей. По состоянию на 10:10 доллар стоил 64,6 рублей.

Уже третий день курс российской валюты по отношению к иностранным продолжает снижаться. Это происходит на фоне новых санкций Соединенных Штатов Америки против российских бизнесменов и компаний.

Как сообщал svodka.net ранее, за понедельник, 9 апреля, состояние 50 богатейших людей Российской Федерации сократилось более чем на 11,7 миллиарда долларов после введения нового пакета антироссийских санкций.

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