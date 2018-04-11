За неделю, которая прошла с начала кампании по взысканию задолженности по выплате заработной платы и других выплат, связанных с трудовыми правоотношениями, государственными исполнителями Минюста взыскано с предприятий-должников 20,8 млн грн в пользу 1855 работников. Об этом заявила заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко, представляя результаты кампании за первую неделю, передает

"К сожалению, грубые нарушения трудовых прав людей имеют место в нашем обществе. Министерство юстиции борется с этим явлением всеми возможными законными способами. За неделю, которая прошла со старта кампании, есть ощутимые результаты. Некоторые предприятия уже погасили миллионные долги перед своими работниками. Самые лучшие результаты показали Ровенская, Луганская, Львовская и Киевская области. Например, ОАО "Ривнеазот" заплатил 3700000 грн в пользу 117 работников, ОАО "Лисичанскуголь" - 2500000 грн в пользу 118 работников ООО "Мостобудивель ой отряд No112 "(Киевская область - ред.) погасил задолженность на 1330000 гривен двадцати трем работникам. Такие результаты нас вдохновляют работать еще активнее", - отметила Светлана Глущенко.

Заместитель Министра добавила, что с начала года государственной исполнительной службой взыскано 116 200 000 грн задолженности по зарплате. При этом задолженность полностью погашена относительно 9651 работника.



Как сообщал в 2021 году украинцы будут получать зарплаты средний размер которых будет достигать 13 440 гривен.

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