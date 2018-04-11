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Адвокаты Януковича не явились в Оболонский суд, заседание по делу о госизмене перенесли на 18 апреля
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11.04.2018 10:20
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Адвокаты беглого экс-президента Украины Виктора Януковича не
явились в Оболонский райсуд 11 апреля в связи с тем, что находятся
в командировке в России. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Адвокаты Януковича не пришли в Оболонский суд
Фото: EPA "Суд вынужден констатировать, что в результате подобных
действий стороны защиты уже не состоялось 13 судебных заседаний. В
частности, на сегодня и завтра мы планировали допрос не менее 10
свидетелей стороны защиты. Сегодня в суд прибыл свидетель
Кобилинский, но сторона защиты проигнорировала судебные заседания,
предоставила заявление об отсрочке судебного рассмотрения в связи с
командировкой сегодня и завтра в Москве", – сказал судья
Владислав Девятко.Прокурор Руслан Кравченко попросил суд "жестко
отреагировать" на поведение адвокатов."Просим направить жалобу в
контрольно-дисциплинарную комиссию адвокатов относительно нарушений
прав на защиту и неуважения к суду, а также нарушений адвокатской
этики", – сказал Кравченко.Суд объявил перерыв до 10.00 18
апреля.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год,
после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде
Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5
ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в
ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).21
марта суд приступил к допросам свидетелей защиты. В тот день была
допрошена Оксана Медиева, которая заявила, что не видела
гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в
феврале 2014 года. Суд также дал согласие на допрос
по видеоконференц-связи бывшего
премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны
Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками
Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря
и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого.Также суд 5
апреля удовлетворил ходатайство адвокатов Яуковича о допросе
нардепа от Оппозиционного блока, бывшего главы Харьковской
облгосадминистрации Михаила Добкина.
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