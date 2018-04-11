Адвокаты беглого экс-президента Украины Виктора Януковича не явились в Оболонский райсуд 11 апреля в связи с тем, что находятся в командировке в России. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Адвокаты Януковича не пришли в Оболонский суд Фото: EPA "Суд вынужден констатировать, что в результате подобных действий стороны защиты уже не состоялось 13 судебных заседаний. В частности, на сегодня и завтра мы планировали допрос не менее 10 свидетелей стороны защиты. Сегодня в суд прибыл свидетель Кобилинский, но сторона защиты проигнорировала судебные заседания, предоставила заявление об отсрочке судебного рассмотрения в связи с командировкой сегодня и завтра в Москве", – сказал судья Владислав Девятко.Прокурор Руслан Кравченко попросил суд "жестко отреагировать" на поведение адвокатов."Просим направить жалобу в контрольно-дисциплинарную комиссию адвокатов относительно нарушений прав на защиту и неуважения к суду, а также нарушений адвокатской этики", – сказал Кравченко.Суд объявил перерыв до 10.00 18 апреля.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).21 марта суд приступил к допросам свидетелей защиты. В тот день была допрошена Оксана Медиева, которая заявила, что не видела гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в феврале 2014 года. Суд также дал согласие на допрос по видеоконференц-связи бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого.Также суд 5 апреля удовлетворил ходатайство адвокатов Яуковича о допросе нардепа от Оппозиционного блока, бывшего главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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