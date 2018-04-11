Никому он не нужен. Сколько уже разговоров было о Крыме за четыре года... У одних "пусть санкции, заборы, воды нет – зато наш", другим – "раз не наш, то пусть там будет ещё хуже", пишет в ФБ москвичка , передает

Благословенный, многострадальный полуостров нужен на самом деле только крымтатарам. И тем ещё, кто не мыслит без него жизни. Кто вместе с крымтатарами будет, сцепив зубы, всё терпеть и надеяться. И работать. Хоть слезами поливая эту землю – она умеет благодарить особенным счастьем, какого вне Крыма не бывает.

Надеяться Крыму не на кого: никто за проливами и перешейками не хочет его процветания. Все хотят только владеть и распоряжаться по-своему. Все хотят доказать свои права на него, но никто не думает о людях.

Вот ведь что важно: люди снова на последнем месте. Под плинтусом. К ним нельзя ездить, с ними нельзя разговаривать.

Запреты со всех сторон: артистам – нельзя, оппозиционерам – нельзя. С одной стороны – автозаки, с другой – "чёрные списки". В Крыму живут прокажённые, не приближайся к ним никто, а то плохо будет!

А плохо будет. Всем. Потому что если думать не о людях, а только о "государственных интересах", то ничего не изменится.

Жизнь всё так же будет оскудевать до ничтожества, утекая с деньгами за рубежи, туда, где есть будущее. Где человек – не средство, а цель. Не только «правильный» человек, не только лучшие из людей, а любой и каждый. Даже самый скверный и пропащий, потому что он человек.

Но в Крыму кто-то останется не от безнадёги найти себя в чужих краях, а по любви. Чтобы когда-нибудь потом, через много лет, начать всё заново.

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