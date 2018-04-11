Крупный строительный холдинг «Мегалайн» пожаловался на произвол со стороны Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области.

Так, еще в 2013 году было открыто уголовное производство № 32013170000000044 в части уклонения от уплаты налогов служебными лицами предприятий, входящих в структуру холдинга.

«По сегодняшний день мы не можем добиться правды, а ведь дело на наши предприятия завели еще в 2013 году», – рассказывают сотрудники холдинга.

Речь идет о таких компаниях, как: ООО «Мегалайн Капитал Груп», ООО «Мегалайн Глобал Юкрейн», ООО «Мегалайн Инжиниринг» и ООО «Мегалайн Констракшн».

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Как считают представители компаний, данное производство было открыто исключительно для того, чтобы в Госфискальной службе смогли «заработать» на них по меньшей мере $300 тысяч так называемых «откупных».

«От разных лиц, которые время от времени на нас выходили, нам поступало предложение о выплате чиновникам ГФС «откупных» в размере $300 тысяч. Именно за такую сумму, как они обещают, дело против нас будет закрыто, – говорят в холдинге. – Мы считаем, что это – откровенное вымогательство. Конечно же, никакие «откупные» мы выплачивать не намерены: мы хотим жить в честной стране, честно работать и честно платить налоги».

«Терпеть эту коррумпированную систему у нас нет ни желания, ни сил. Очень сложно с одной стороны слушать, как Президент с телеэкранов говорит о необходимости уменьшения давления на бизнес, как Премьер говорит о законе «Маски-шоу стоп», а с другой – сталкиваться со всем этим произволом в реальности и видеть, что никаких изменений нет», – подчеркивают в «Мегалайне».

С целью восстановления справедливости сотрудники компаний намерены обратиться во все правозащитные органы, в том числе и правоохранительные.

«Мы будем бороться до последнего. Мы уже подготовили соответствующие обращения во всевозможные инстанции, в том числе: Генеральную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции. Очень надеемся, что нас услышат – и этого беззакония больше не будет. Ведь на самом деле производства нужно открывать не против нас, а против чиновников-коррупционеров из ГФС и следователей, которые ведут наше дело. Против следователей, которые уже фигурируют в целом ряде уголовных дел и служебных расследований», – уверены в холдинге.

Источник: www.facenews.ua

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