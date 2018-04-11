Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль попросил ПАО "Укрзализныця" выделить дополнительный поезд до Ужгорода на период массового цветения сакуры в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Уже через несколько дней в Ужгороде начнет цвести экзотическая японская вишня - сакура, что является визитной карточкой областного центра Закарпатья.

Посмотреть на массовое цветение розовых деревьев ежегодно приезжают десятки тысяч туристов со всей Украины и из-за рубежа.

"Купить билеты на поезд до Ужгорода уже практически невозможно. На следующие выходные (13-15 и 20-22 апреля) почти все места из Киева в Ужгород и обратно распроданы, осталось только несколько десятков билетов, большинство из которых СВ. Да и те раскупят за пару дней", - отметили в Закарпатской ОГА.

Несмотря на то, что с 27 апреля по 4 мая уже запланирован дополнительный поезд "Киев - Ужгород" на майские праздники, Закарпатская ОГА просит ПАО "Укрзализныця" ввести дополнительный поезд "Киев - Ужгород" и в обратном направлении 13-15 и 20-22 апреля, который условно назвали "Сакуровым рейсом".

Как сообщал Ужгород начал подготовку к традиционному "Сакура-фест".

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