Доллар США снижается, иена растет из-за усиления напряженности вокруг Сирии

Курс доллара США снижается в ходе азиатской сессии в среду.

При этом иена, которая входит в число активов "тихой гавани", дорожает из-за усиления напряженности вокруг Сирии.

Поддержку евро оказывают ожидания скорого отказа Европейского центрального банка от программы количественного смягчения, отмечает MarketWatch.

Глава ЦБ Австрии и член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны накануне сказал, что настало время для постепенной нормализации денежно-кредитной политики. По его словам, ЕЦБ завершит программу выкупа активов в этом году.

Евро торгуется утром в районе $1,2371 против $1,2356 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в среду в районе 132,43 иены по сравнению со 132,46 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 107,05 иены против 107,20 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,1%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,05%.

"Среда на этой неделе станет поворотным днем с точки зрения событийных рисков, так как будут опубликованы данные об индексе потребительских цен в США за март, от которых ожидается повышение базового уровня инфляции выше 2,0% впервые за 12 месяцев", - отмечается в сообщении Saxo Bank.