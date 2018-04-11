Она представляет собой слой сажи и пыли, и провоцирует ускоренное таяние льда. Это, в свою очередь, способствует росту уровня моря и грозит затоплением прибрежных зон.

В Гренландии обнаружили угрожающую «темную» зону, информирует svodka.net.

Группа норвежских ученых обнаружила в Гренландии «темную» зону, которая образовалась на ледяном щите. Она представляет собой смесь сажи и пыли, и провоцирует ускоренное таяние льда. Об этом пишет Science Alert.

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По словам ученых, стремительные темпы таяния льда вызывают быстрый рост уровня моря и грозят затоплением прибрежных территорий во всем мире.

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В настоящий момент площадь «темной» зоны составляет около 400 километров, а максимальная ширина — 100 километров. На этой территории растут темноцветные водоросли, которые питаются частицами углерода, придавая льду в этой местности темный оттенок.

Вследствие водорослей у льда снижается способность отражать солнечные лучи, и он начинает быстро таять.

А жидкая вода еще больше способствует росту водорослей, что, в свою очередь, увеличивает площадь «темной» зоны.

По мнению ученых, главной причиной сокращения объемов льда является сажа от лесных пожаров и других процессов горения.

Ранее сообщалось, что ученые обеспокоены стремительными темпами освобождения Арктики от льдов.

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