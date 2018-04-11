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Прокурор Кравченко о неявке в суд адвокатов Януковича: Они не выполняют своих обязанностей по защите обвиняемого
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11.04.2018 10:36
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Прокурор Руслан Кравченко отметил, что 11 апреля было 13-е
заседание Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене беглого
экс-президента Украины Виктора Януковича, на которое не явились его
адвокаты. Кравченко: Защита Януковича непрофессиональна Фото:
gp.gov.ua "Это свидетельствует, что сторона защиты у нас
непрофессиональная, не выполняет своих обязанностей по защите
Януковича, не имеет или возможности, или навыков", – сказал
Кравченко. Он отметил, что это 13-е заседание, на которое не
явились адвокаты Януковича. Кравченко сказал, что не знает,
допросят ли 18 апреля нардепа от Оппозиционного блока Михаила
Добкина."Это у стороны защиты нужно спросить, прибудет ли она.
Считаю, что господин Добкин прибудет, а в отношении стороны защиты
у меня нет стопроцентной гарантии, что они явятся", – заявил
прокурор.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год,
после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде
Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5
ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в
ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).21
марта суд приступил к допросам свидетелей защиты. В тот день была
допрошена Оксана Медиева, которая заявила, что не видела
гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в
феврале 2014 года. Суд также дал согласие на допрос
по видеоконференц-связи бывшего
премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны
Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками
Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря
и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого.Также суд 5
апреля удовлетворил ходатайство адвокатов Яуковича о допросе
нардепа от Оппозиционного блока, бывшего главы Харьковской
облгосадминистрации Михаила Добкина.11 апреля из-за неявки
адвокатов Януковича суд перенес заседание на 18 апреля.
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