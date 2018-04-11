Прокурор Руслан Кравченко отметил, что 11 апреля было 13-е заседание Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, на которое не явились его адвокаты. Кравченко: Защита Януковича непрофессиональна Фото: gp.gov.ua "Это свидетельствует, что сторона защиты у нас непрофессиональная, не выполняет своих обязанностей по защите Януковича, не имеет или возможности, или навыков", – сказал Кравченко. Он отметил, что это 13-е заседание, на которое не явились адвокаты Януковича. Кравченко сказал, что не знает, допросят ли 18 апреля нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина."Это у стороны защиты нужно спросить, прибудет ли она. Считаю, что господин Добкин прибудет, а в отношении стороны защиты у меня нет стопроцентной гарантии, что они явятся", – заявил прокурор.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).21 марта суд приступил к допросам свидетелей защиты. В тот день была допрошена Оксана Медиева, которая заявила, что не видела гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в феврале 2014 года. Суд также дал согласие на допрос по видеоконференц-связи бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого.Также суд 5 апреля удовлетворил ходатайство адвокатов Яуковича о допросе нардепа от Оппозиционного блока, бывшего главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина.11 апреля из-за неявки адвокатов Януковича суд перенес заседание на 18 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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