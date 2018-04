Жительница Британии Джейн Хардман, которая страдает от аутоиммунного заболевания, в прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year показала последствия своего недуга и "отстегнула" нос. Соответствующий ролик обнародован на канале This Morning на YouTube.

Женщина рассказала, что из-за гранулематоза она лишилась собственного носа, так что специалисты создали для нее протез, который крепится к лицу с помощью магнитов. Чтобы вживить магнитные крепежи в кости лицевого черепа, ей пришлось пережить операцию.

Несмотря на это, Хардман с юмором отнеслась к недугу. Она поделилась, что самым сложным является контроль над собой, когда хочется чихнуть.

