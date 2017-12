Ракеты Javelin для Украины. В The Wall Street Journal написали о сигнале для Кремля Газета The Wall Street Journal посвящает редакционную статью решению Белого дома поставлять Киеву противотанковые ракеты Javelin. Это самое эффективное противотанковое оружие Америки не положит конец конфликту, но поможет Украине «заставить Путина заплатить более высокую цену за его агрессию», комментирует издание. На мнение критиков, заявляющих о возможном усилении напряженности в отношениях между Россией и США, газета отвечает: «Это некоторые из тех же людей, которые говорят, что президент Трамп вступил в сговор с Путиным, чтобы выиграть выборы, а теперь хочет его задобрить», информирует еizvestia.com. Как пишет издание, «в вопросе Украины Путин не будет серьезно относиться к Минску или Западу, пока не убедится, что цена за его империализм выше, чем внутренние политические выгоды, которые тот дает». «Путин ждал, чтобы понять, прогнется ли Трамп в вопросе Украины, а продажа Javelin — это мощный сигнал о том, что он этого не сделает», — подчеркивает The Wall Street Journal.



