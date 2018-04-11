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В Киеве пропали сразу 4 школьницы
11.04.2018 10:39
В Киеве пропали сразу 4 школьницы По теме:

В в Дарницком районе пропали сразу четыре несовершеннолетних девочки.

Как сообщается на странице "Розыск детей Главного управления Нацполиции в " в , все подростки - 2004-2006 г. р., передает .

Так, Дарницкое управление разыскивает Диану Каминскую, родилась 11 июля 2006 года.

Также пропала Варвара Дмитриева (родилась 18 января 2006 года). Девушка была одета в спортивные штаны и кофту с капюшоном зеленого цвета.

Кроме того, в розыске находятся Екатерина Слуговина (01.12.2004) и Ольга Жуланова 2005 года рождения.

При наличии информации о возможном местонахождении подростков просят сообщать по телефону 102. 







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