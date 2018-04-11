На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению со вторником 10 апреля и составил 26,05 гривны за доллар (средняя продажа).

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По состоянию на 8:30 среды, 11 апреля, покупатели выставляли заявки в среднем по 25,98 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,05, информирует svodka.net.

Важно добавить, что объем предложений продавцов на 21,62% выше объема предложений покупателей.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 11 апреля установлен на уровне 25,98 гривны за доллар.

Напомним, во вторник гривна на межбанке выросла в цене на 5 копеек по сравнению с четвергом. Курс покупки составлял 25,94 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара снизился. Котировки продажи — 25,97.

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