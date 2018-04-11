Погода, Новости, загрузка...
Состояние здоровья Н.Савченко не требует стационарного лечения – СБУ
11.04.2018 10:42

Состояние здоровья Н.Савченко не требует стационарного лечения – СБУ

Состояние здоровья народного депутата Надежды Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе, не требует стационарного лечения, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины.

"Савченко находится в СИЗО СБУ. Состояние ее здоровья не требует стационарного лечения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ в среду.

Утром в этот день сестра и мать нардепа пришли к зданию следственного изолятора СБУ в надежде увидеть свою родственницу. Вера Савченко сообщила журналистам, что они ожидают начала рабочего дня учреждения, в котором находится арестованная Н.Савченко. Сестра отметила, что нардепа в среду могут направят в больницу.

"Я хочу увидеть ее (сестру – ИФ) и поговорить с ней: что, куда в какую больницу", - сказала В.Савченко.

Она также сообщила, что на прошлой неделе у Н.Савченко врачи брали анализы, но их результаты неизвестны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

РЕКЛАМА

    • Вход для клиентов:

          • СПЕЦТЕМЫ:

          РЕКЛАМА
          РЕКЛАМА
          РЕКЛАМА
          РЕКЛАМА

          со всей Украины

          РЕКЛАМА

            © 1992-2018, Интерфакс-Украина. Все права защищены
            Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему
            воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакс-Украина".

              Сводка.нет - Новости Украины и Мира
               Поделитесь статьей с друзьями
               

              Добавить комментарий

              Защитный код
              Обновить