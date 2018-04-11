|КСУ перешел к закрытому рассмотрению дела об отмене депутатской неприкосновенности
|11.04.2018 10:43
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Конституционный суд Украины перешел к закрытой части рассмотрения дела по существу законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает корреспондент
"Рассмотрение дела на открытом заседании Конституционного суда объявляю закрытым. Суд переходит к закрытой части для дачи заключения по делу. На этом открытое заседание Большой палаты Конституционного суда Украины объявляю закрытым", - заявил главенствующий судья Александр Тупицкий.
Как сообщал , Конституционный суд Украины в 2017 году смог рассмотреть только 22% из необходимого количества конституционных представлений, 77% процентов из необходимого объема конституционных жалоб.
Заместителем председателя Конституционного суда Украины на специальном заседании избрали Александра Тупицкого.