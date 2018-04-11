|Известная модель plus-size снялась в пикантном видеоролике
|11.04.2018 10:45
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Известная модель размера plus-size Эшли Грэм снялась предстала в очень откровенном образе в видеоролике для Sports Illustrated. Видео было обнародовано в Instagram-аккаунте издания.
В ролике Грэм позирует на пляже - она одета в очень откровенный купальный костюм и белый облегающий топ. При этом на нее выливают воду и топ становится полупрозрачным.
Стоит отметить, что видео с моделью только за несколько часов набрало почти 200 тысяч просмотров.
Как сообщал svodka.net, дочь Синди Кроуфорд Кайю Гербер, которая совсем недавно снялась в рекламной кампании Chanel, раскритиковали пользователи сети. По мнению некоторых пользователей
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