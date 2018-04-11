Между Facebook и Россией происходит "гонка вооружений" в интернет-пространстве, заявил глава Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в комитете Сената США.

Он сообщил, что компания ожидала от России "более традиционных кибератак", но "медленно идентифицировала новые информационные операции".

Цукерберг заявил, что это его "самое большое сожаление". По его словам, российская сторона изучает Facebook, следовательно компании необходимо тратить больше на безопасность.

"Это гонка вооружений", – сообщил он.

Цукерберг не смог гарантировать, что компании из России не будут использовать информацию пользователей для "вмешательства" в выборы, которое ряд стран бездоказательно приписывает России.

"Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, – это будет продолжающийся конфликт", – заявил Цукерберг.

Он заявил, что вопрос с Cambridge Analytica закрыт: "Они сказали нам, что они не использовали данные и удалили их. Мы обновили нашу политику, чтобы убедиться, что мы не совершим эту ошибку вновь".

"Ещё несколько лет назад сформулировал для себя принцип: Бог создал людей с разным уровнем интеллекта, Цукерберг уравнял их шансы высказаться.

Теперь сам Марк и стал жертвой криков сотен миллионов посредственностей, живущих эмоциями и сиюминутными впечатлениями.

Потеря конфиденциальности такая же часть правил информационной эпохи, как нормированный распорядок дня часть правил эпохи индустриальной.

Люди сами выставляют жизнь на показ, а потом удивляются, что кому-то она интересна. Задолго до Марка товарищ другого Марка Матфей написал про бисер и свиней. Цукербергу стоит перечитать." - Заявил политический аналитик Олег Волошин.

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