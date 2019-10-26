Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что с помощью «формулы Штайнмайера» стране не удастся добиться мира в Донбассе.

«Формула Штайнмайера» к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на некоторое время политически или так — «а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся». Это вообще «сдать нас с потрохами», так сказать», — считает Кучма.

По его мнению, проведение выборов в Донбассе бессмысленно без разоружения войск самопровозглашенных ДНР и ЛНР и восстановления Украиной контроля над границей, так как без этого невозможна полноценная работа наблюдательных миссий. Также Кучма считает, что закон об особом статусе Донбасса неприемлем, так как начнет процесс по преобразованию Украины в конфедеративное государство.

Политик считает, что восстановление мира в Донбассе вероятно только при участии американского лидера Дональда Трампа, так как США — «единственная страна, имеющая хотя какое-то влияние на Россию».

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