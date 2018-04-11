|Проверка пожарной безопасности в Украине принесла печальные результаты
|11.04.2018 10:52
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Всего было проверено свыше 1,3 тыс. объектов, заявил руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время заседания правительства в среду, 11 апреля.
В частности, под проверку попали 937 школ, 56 больниц, 326 торгово-развлекательных центров.
Худшая ситуация с соблюдением пожарной безопасности зафиксирована в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где до 60% заведений не выполнили необходимые условия.
По итогам проверки было составлено около 1,2 тыс. административных взысканий. Также в суд подали ряд исков на закрытие 37 объектов– 16 ТРЦ, 18 дошкольных учреждений и школ, а также три больницы.
Кроме того, ГСЧС считает опасными для посещения граждан ТРЦ «Магелан» и Dream Town в Киеве из-за нарушения пожарной безопасности.
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