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Проверка пожарной безопасности в Украине принесла печальные результаты
11.04.2018 10:52
Проверка пожарной безопасности в Украине принесла печальные результаты В Украине в рамках проверки общественных заведений на соблюдение пожарной безопасности было найдено более 15 тыс. нарушений.

Всего было проверено свыше 1,3 тыс. объектов, заявил руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время заседания правительства в среду, 11 апреля.

В частности, под проверку попали 937 школ, 56 больниц, 326 торгово-развлекательных центров.

Худшая ситуация с соблюдением пожарной безопасности зафиксирована в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где до 60% заведений не выполнили необходимые условия.

По итогам проверки было составлено около 1,2 тыс. административных взысканий. Также в суд подали ряд исков на закрытие 37 объектов– 16 ТРЦ, 18 дошкольных учреждений и школ, а также три больницы.

Кроме того, ГСЧС считает опасными для посещения граждан ТРЦ «Магелан» и Dream Town в Киеве из-за нарушения пожарной безопасности.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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