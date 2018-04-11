В России рухнул вертолет Ми-8: погибли все пассажиры (видео)



В столице Хабаровского края в одном из жилых кварталов упал вертолет Ми-8, который принадлежит авиакомпании «Восток». Известно, что на борту вертолета на момент трагедии находилось шесть человек, пишет издание Обозреватель. «Незамедлительно на место предполагаемого происшествия выдвинулись оперативная группа ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и экстренные службы», — заявили в ведомстве. Это был учебный полет, экипаж отрабатывал навыки пилотирования в плохих погодных условиях. На борту находились несколько командиров «Ми-8». Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . Вертолет разлетелся на куски и частично сгорел. Обломки разбросало в радиусе одного километра. Обнаружены оба черных ящика. К ликвидации последствий катастрофы привлекли 170 человек и около 50 единиц техники. Следователи рассматривают три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело. Семьи погибших при крушении вертолета получат по миллиону рублей. Как сообщает , на борту были Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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