"Газпром" может сохранить транзит через Украину 10–15 млрд м3 в год, но Украина должна обосновать "экономическую целесообразность" нового контракта на транзит, сказал глава российской компании Алексей Миллер. Миллер заявил, что в "Газпроме" никогда не ставили вопрос об отказе от транзита газа через Украину Фото: EPA По словам Миллера, в "Газпроме" никогда не ставили вопрос об отказе от транзита газа через Украину. В то же время, как отметил он, "российская ресурсная база смещается на север", следовательно в центральном газотранспортном коридоре может просто не быть ресурсов в прежних объемах.Миллер сказал, что РФ может сохранить транзит через Украину 10–15 млрд м3 в год, но Украина должна "обосновать экономическую целесообразность" нового контракта на транзит.С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.22 декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В то же время в "Газпроме" сообщили, что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах".13 марта Миллер заявил, что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз України", чтобы не платить новые штрафы в 2018-м и 2019 годах.В "Газпроме" заявляли, что уже обжаловали оба решения Стокгольмского арбитража.27 марта в "Нафтогазі" сообщили, что на прошлой неделе состоялась встреча представителей "Газпрома" и НАК, в ходе которой российская компания заявила об отказе возобновлять поставки газа в Украину и не подтвердила выплату $2,6 млрд. Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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