|
Миллер заявил, что "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину
|
11.04.2018 10:52
|
"Газпром" может сохранить транзит через Украину 10–15 млрд м3 в
год, но Украина должна обосновать "экономическую целесообразность"
нового контракта на транзит, сказал глава российской компании
Алексей Миллер. Миллер заявил, что в "Газпроме" никогда
не ставили вопрос об отказе от транзита газа через
Украину Фото: EPA По словам Миллера, в "Газпроме" никогда
не ставили вопрос об отказе от транзита газа через
Украину. В то же время, как отметил он, "российская ресурсная
база смещается на север", следовательно в центральном
газотранспортном коридоре может просто не быть ресурсов в прежних
объемах.Миллер сказал, что РФ может сохранить транзит через
Украину 10–15 млрд м3 в год, но Украина должна
"обосновать экономическую целесообразность" нового контракта на
транзит.С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском
арбитраже из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в
Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.22
декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о победе над
"Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на
поставку газа. В то же время в "Газпроме" сообщили,
что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной
задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку.28 февраля
2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу
України" к "Газпрому" о недостаточных объемах
транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По
результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром"
должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало
известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України"
в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В
российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в
Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского
решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и
заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации
убытков.2 марта Миллер заявил, что компания вынуждена
начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз
України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в
"двойных стандартах".13 марта Миллер заявил, что "Газпром"
инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз
України", чтобы не платить новые штрафы в 2018-м и 2019
годах.В "Газпроме" заявляли, что уже обжаловали оба решения
Стокгольмского арбитража.27 марта в "Нафтогазі" сообщили,
что на прошлой неделе
состоялась встреча представителей "Газпрома" и НАК, в
ходе которой российская компания заявила об отказе возобновлять
поставки газа в Украину и не подтвердила выплату $2,6 млрд. Стороны
договорились провести еще один раунд переговоров в апреле.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира