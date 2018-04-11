В среднем украинцы используют на отопление одного квадратного метра жилья 1-2 кубометра газа, говорится в данных Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). При этом потреблением выше среднего считаются 3-4 кубометра. В то же время официальная норма – 5 кубометров. И в экспертной среде, и в Министерстве социальной политики соглашаются: нормативы в Украине необходимо снижать.

Так, по подсчетам "Нафтогаза", реальное усредненное потребление газа на отопление в сезоне 2016/2017 составило около 4 кубометров, пишет со ссылкой на .

"Возможность снижать нормативы потребления есть по всем коммунальным услугам", - утверждает координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко. По оценкам эксперта, "норму" и на воду, и на тепло, и на газ можно сократить как минимум на 10%. Для примера, если норматив по газу на отопления урежут на 10%, украинцам с субсидиями придется тратить не больше 4,5 кубометра, вместо действующих 5.

При сокращении нормативов на газ правительство также пересмотрит и "норму" для тепла и электроэнергии на отопление. Для примера, в прошлом году норматив на газ сократили с 5,5 кубометров на квадратный метр, а "норму" тепла – с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал.

Эксперт в сфере энергоэффективности Анна Акерманн поясняет: большинство многоэтажек действительно использует меньше тепла, чем это предусмотрено нормативами. Так, примерно 80% домов после установки счетчика стали платить за отопление в среднем на 25-30% меньше. Но дело не только в завышенных нормативах. Украинцы в домах со счетчиками понимают, что чем больше они "сжигают", тем больше придется заплатить. Поэтому, если платить по реальному потреблению, а не норме, возникает стимул экономить энергоресурсы.

Источник "Обозревателя" в правительстве объясняет: действительно, действующие нормативы необходимо снижать, однако для такого решения необходима в том числе и политическая воля. Для большинства украинцев снижение нормативов означает "урезание" субсидии. А такой шаг поддерживают далеко не все семьи.

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