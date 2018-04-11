10 апреля Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток-2» невозможна без определения будущего украинского транзита.

Украинская компания «Нафтогаз» прокомментировала заявление канцлера Германии касательно будущего газотранспортной системы «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении компании в Facebook, информирует svodka.net.

«Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте «Северный поток-2». Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом», — пишет компания.

«»Северный поток-2″ перестают называть чисто коммерческим делом даже его традиционные сторонники. Он быстро теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы», — резюмировали в «Нафтогазе».

10 апреля Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток-2» невозможна без определения будущего украинского транзита. По ее словам, Германия считает важным сохранение поставок газа через Киев.

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