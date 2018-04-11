|В Гренландии зашли опасную "темную" зону
|11.04.2018 10:58
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Группа норвежских ученых обнаружила в Гренландии "темную" зону, которая образовалась на ледяном щите. Она представляет собой смесь сажи и пыли и провоцирует ускоренное таяние льда. Об этом сообщает со ссылкой на Science Alert.
По словам ученых, стремительные темпы таяния льда провоцируют быстрое поднятие уровня моря и угрожают затоплением прибрежных территорий во всем мире.
Сейчас площадь "темной" зоны составляет около 400 километров, а
максимальная ширина - 100 километров. На этой территории растут
темноцветные водоросли, которые питаются частицами углерода,
предоставляя льда в этой местности темный оттенок.
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