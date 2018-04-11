Группа норвежских ученых обнаружила в Гренландии "темную" зону, которая образовалась на ледяном щите. Она представляет собой смесь сажи и пыли и провоцирует ускоренное таяние льда. Об этом сообщает со ссылкой на Science Alert.

По словам ученых, стремительные темпы таяния льда провоцируют быстрое поднятие уровня моря и угрожают затоплением прибрежных территорий во всем мире.

Сейчас площадь "темной" зоны составляет около 400 километров, а максимальная ширина - 100 километров. На этой территории растут темноцветные водоросли, которые питаются частицами углерода, предоставляя льда в этой местности темный оттенок.



Из-за водорослей у льда снижается способность отражать солнечные лучи, и он начинает быстро таять.



А жидкая вода еще больше способствует росту водорослей, в свою очередь, увеличивает площадь "темной" зоны.



По мнению ученых, главной причиной сокращения объемов льда является сажа от лесных пожаров и других процессов горения.



Как сообщал глобальное потепление в ближайшие десятилетия приведет к тому, что радиоактивные отходы заброшенной американской военной базы под Гренландским ледяным щитом начнут распространяться через его таяния.

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