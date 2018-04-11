Клип на песню "Despacito" пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки, который накануне набрал 5 миллиардов просмотров на YouTube, был удален хакерами. Об этом сообщает ВВС .

Видео, являющееся рекордсменом по количеству просмотров на YouTube, удалила хакерская группировка, которая называет себя Prosox and Kuroi’sh.

Хакеры взломали канал, на котором был обнародован клип, после чего заменили его собственным видео, где были изображены неизвестные в масках с оружием в руках. В описании к ролику говорилось: "Освободите Палестину".

Через некоторое время клип полностью удалили из YouTube, однако спустя несколько часов его восстановили, а количество просмотров сохранилось.

Как сообщал svodka.net ранее, видеохостинг Youtube обнародовал рейтинг клипов , которые стали самыми популярными в мире в 2017 году.

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