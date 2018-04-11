Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко Вера Савченко сообщила, что у депутата проблемы с желудком и она сама выразила желание посетить больницу. Савченко похудела на 15 кг Фото: ЕРА "Мне сказали, что 100% [Надежду завтра отвезут в больницу], пристав или, я не знаю, кто он. Должны были отвезти сегодня, но…" – сказала Вера Савченко.Сестра депутата пояснила, что утром она вместе с матерью встречалась с Савченко. После с нардепом будут проводиться следственные действия.Вера Савченко отметила, что у Надежды проблемы с желудком и она сама заявила о желании поехать в больницу."Спазмы продолжаются и иногда есть рвота", – сказала она. При этом Вера Савченко добавила, что прекратить голодовку Надежда отказывается, очень похудела."У нее был вес 85, сейчас 70 кг, это за 21 день голодовки", – добавила сестра депутата.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Вчера Вера Савченко узнала, что депутат хочет посетить больницу. "Но я не понимаю, что происходит, это не похоже на Надю", – заявила сестра депутата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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