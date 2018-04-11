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Визит Надежды Савченко в больницу перенесли на завтра - сестра
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11.04.2018 11:00
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Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко Вера Савченко
сообщила, что у депутата проблемы с желудком и она сама выразила
желание посетить больницу. Савченко похудела на 15 кг Фото: ЕРА
"Мне сказали, что 100% [Надежду завтра отвезут в больницу], пристав
или, я не знаю, кто он. Должны были отвезти сегодня, но…" –
сказала Вера Савченко.Сестра депутата пояснила, что утром она
вместе с матерью встречалась с Савченко. После с нардепом будут
проводиться следственные действия.Вера Савченко отметила, что у
Надежды проблемы с желудком и она сама заявила о желании поехать в
больницу."Спазмы продолжаются и иногда есть рвота", – сказала
она. При этом Вера Савченко добавила, что прекратить голодовку
Надежда отказывается, очень похудела."У нее был вес 85, сейчас 70
кг, это за 21 день голодовки", – добавила сестра депутата.22
марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности
и дала дозволение на ее задержание и арест. 23
марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права
залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта
Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая
рвота.Савченко подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных
деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что
нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Вчера Вера
Савченко узнала, что депутат хочет посетить больницу. "Но я не
понимаю, что происходит, это не похоже на Надю", – заявила
сестра депутата.
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