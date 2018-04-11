Капитану российского судна «Норд» Владимиру Горбенко предъявлено новое обвинение — в незаконной ловле рыбы. Об этом сообщил его адвокат Александр Руденко.

«Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения. Ему предъявили новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Горбенко выпустили из следственного изолятора.

Как сообщает адвокат, после освобождения капитан сразу обратился в больницу за помощью врачей.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира