Погода, Новости, загрузка...
Капитану судна «Норд» предъявили новое обвинение
11.04.2018 11:04

Капитану российского судна «Норд» Владимиру Горбенко предъявлено новое обвинение — в незаконной ловле рыбы. Об этом сообщил его адвокат Александр Руденко.

Капитану судна «Норд» предъявили новое обвинение

«Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения. Ему предъявили новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Горбенко выпустили из следственного изолятора.

Как сообщает адвокат, после освобождения капитан сразу обратился в больницу за помощью врачей.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.
 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить