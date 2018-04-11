|Капитану судна «Норд» предъявили новое обвинение
|11.04.2018 11:04
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Капитану российского судна «Норд» Владимиру Горбенко предъявлено новое обвинение — в незаконной ловле рыбы. Об этом сообщил его адвокат Александр Руденко.
«Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения. Ему предъявили новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Горбенко выпустили из следственного изолятора.
Как сообщает адвокат, после освобождения капитан сразу обратился в больницу за помощью врачей.
Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.
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