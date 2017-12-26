В Мукачевском пограничном отряде предупредили о вероятном увеличении очередей транспортных средств перед пунктами пропуска на границе со странами ЕС в рамках Закарпатья, передает

По информации пограничников, накопившиеся прогнозируемое и связано с новогодне-рождественскими праздниками.

"С целью недопущения значительных очередей пограничники обеспечивают весь спектр необходимых мероприятий по ритмичному пропуску граждан и функционированию пунктов пропуска в выходные и праздничные дни. В частности, увеличено количество рабочих мест инспекторов, организовано взаимодействие с венгерскими и румынскими коллегами по вопросам обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами", - говорится в сообщении пресс-службы Мукачевского пограничного отряда.

Руководство отряда обратилось к гражданам, которые пересекают государственную границу, чтобы те в случае осложнения ситуации в пунктах пропуска были организованными во время пребывания в очередях, не создавали предпосылок для нарушения законодательства и ни пытались объезжать других участников движения.

"Сейчас очередей в пунктах пропуска нет. Накопление транспортных средств мы наблюдали в эти выходные в субботу. Ожидается, что аналогичная ситуация будет и 29-30 декабря. Речь идет о возможных очереди как на въезд, так и на выезд из Украины", - сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Как сообщал 24 декабря утром очереди на украинском-словацкой границе со стороны Словакии протянулись на несколько километров и заняли одну полосу движения двух населенных пунктов.

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