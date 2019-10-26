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В Украине могут возобновить призыв в армию с 18 лет
26.10.2019 08:11
Призыв в армию планируют вернуть с 18 лет Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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