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В Украине могут возобновить призыв в армию с 18 лет
26.10.2019 08:11
Призыв в армию планируют вернуть с 18 лет
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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