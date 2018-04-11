Столичные власти продолжают борьбу с ларьками в городе. Только с 4 по 6 апреля работники «Київблагоустрій» демонтировали 43 незаконных временных сооружения. Среди них – сувенирные лавки на Андреевском спуске. Об этом сообщили в КП «Київблагоустрій».

Киевляне в соцсетях бурно отреагировали на снос легендарных сувенирных лавок Андреевского спуска, информирует svodka.net.

26 сувенирных лавок, которые располагались на пересечении улицы Владимирской и Андреевского спуска, демонтировали утром 4 апреля. Как заявляют в «Київблагоустрій», владельцев точек продажи предупредили заранее и предложили перенести их на Аллею художников.

«В качестве компромисса — чтобы не уничтожать сувенирные лавки — два месяца назад (1 февраля) столичная власть предложила предпринимателям перенести свои палатки и ларьки на отремонтированную рядом Аллею художников и заключить с балансодержателем Аллеи договор, который бы позволил предпринимателям вести торговлю на указанной территории», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Кроме торговых точек на Андреевском работники демонтировали МАФы ещё в нескольких районах Киева.

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Также в список попали киоск на проспекте Гагарина, авто с продажей товаров на площади Леси Украинки и остановочные комплексы с товарами на Драйзера и проспекте Маяковского.

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