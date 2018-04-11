Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала проверки объектов массового скопления людей, в частности торговых центров, больниц, детских садов и школ. Уже проверено 1319 объектов, по результатам проверок подано 36 исков в суд о закрытии таких объектов. Об этом на заседании правительства сообщил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин, передает корреспондент

“ГСЧС начала проверки объектов массового пребывания людей: торговые центры, больницы, дошкольные учреждения и школы. Всего проверке подлежит более 30 тысяч объектов. На сегодня уже проверено 1319 объектов, в результате проверок выявлено более 15 тысяч нарушений, из которых более 5 тысяч не устранялись в течение длительного времени”, — сообщил он.

Наихудшее состояние по выполнению предписаний, по словам Чечеткина, - в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях.

“На руководителей объектов наложено 1200 административных взысканий за нарушение требований пожарной безопасности, в суд поданы иски на закрытие 37 объектов: 16 ТРЦ, 18 школ и детсадов, 3 больницы”, — уточнил глава ГСЧС.

Он также уточнил, что в Киеве с 357 проверяется сейчас 9 ТРЦ, из которых в “Магеллане” и “Дримтауне” уже выявлены нарушения, которые создают опасность для людей.

Как сообщал 30 марта в Украине стартовали масштабные проверки выполнения требований безопасности, прежде только пожарной, на объектах с массовым пребыванием людей. В частности, это касается кинотеатров, торговых центров, школ, детских садов.

Напомним, 25 марта в российском Кемерово произошел пожар в торговом центре “Зимняя вишня”. По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 79 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира