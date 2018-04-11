|Стало известно, где находится Юлия Скрипаль после выписки из больницы
|11.04.2018 11:07
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Дочь бывшего шпиона Сергея Скрипаля Юлия после выписки из больницы была доставлена на военную базу, сообщает The Sun.
По данным издания, это сделали для защиты и наблюдения за состоянием здоровья Юлии. Женщина все равно находиться в больнице, просто она размещена на территории военной базы.
Стоит отметить, что в понедельник, 9 апреля, когда Скрипаль выписали из больницы в Солсбери, она была под вооруженной охраной, чтобы предотвратить еще одну попытку убийства.
В то же время посольство России в Лондоне обвинило правительство Великобритании в "похищении" российских граждан.
Как сообщал svodka.net, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделилась своими чувствами после выписки из больницы дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии.
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