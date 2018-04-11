Дочь бывшего шпиона Сергея Скрипаля Юлия после выписки из больницы была доставлена на военную базу, сообщает The Sun .

По данным издания, это сделали для защиты и наблюдения за состоянием здоровья Юлии. Женщина все равно находиться в больнице, просто она размещена на территории военной базы.

Стоит отметить, что в понедельник, 9 апреля, когда Скрипаль выписали из больницы в Солсбери, она была под вооруженной охраной, чтобы предотвратить еще одну попытку убийства.

В то же время посольство России в Лондоне обвинило правительство Великобритании в "похищении" российских граждан.

Как сообщал svodka.net, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделилась своими чувствами после выписки из больницы дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира