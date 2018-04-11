«Для надежной работы систем водоснабжения «Киевводоканал» проводит ремонтные работы», — сообщила пресс-служба КП на странице в Facebook.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

12 апреля с 09:00 до 15:00 — ул. Кудрявская, 10;

12 апреля с 09:00 до 22:00 — ул. Петропавловская, 11, 13/18, 15, 12, 14, 12, 40, 42/31, 42-А / 31 (жилые дома); ул. Петропавловская, 17-31 (частные дома); пер. Петропавловский (частные дома);

12 апреля с 22:00 до 07:00 13 апреля — ул. Бойчука, 29, 31, 32-А, 33, 34, 35, 37.

«Киевводоканал» напоминает также о необходимости заранее запастись водой.

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