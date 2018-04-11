С 90-х годов прошлого века подержанные Фольксвагены и Ауди каждый год меняют прописку с немецкого на украинскую тысячами.

Кто из нас не задумывался над тем, чтобы и себе пригнать авто из Германии? Как это сделать, пишет со ссылкой на .

Если вы решили стать владельцем ненового автомобиля из Германии, прежде только нужно определиться, каким путем это сделать – собственными силами или с помощью бывалых специалистов в этом бизнесе.

В первом случае можно неплохо сэкономить, но ситуация может обернуться и не в вашу пользу, особенно, если в таких делах покупателю не хватает опыта. Это – сложный путь, так сказать, узкая дорожка. Другой вариант значительно проще, но может полностью нивелировать выгоду от покупки автомобиля.

Купить авто в Германии самостоятельно

Сразу скажем, процедура непростая – без знания языка и специфических навыков здесь не обойтись. Нужно предусмотреть немало факторов, подготовиться ко всем возможным ситуациям, ориентироваться в ситуации. Каким транспортом добираться, где остановиться, где питаться, какие будут расходы на топливо (если ехать на своем транспорте), как оформлять покупку в Германии, как потом транспортировать приобретенный автомобиль – эти вопросы являются лишь частью из тех, что предстают перед будущим покупателем.

Ниже приведен список “требований” к самостоятельному покупателю подержанного автомобиля в Германии:

– наличие биометрического паспорта или обычного – с шенгенской визой;

– свободное владение немецким языком;

– знание автомобилей;

– представление об автомобильном бизнесе в Германии;

– умение быстро ориентироваться в необычной ситуации;

– осведомленность в том, где лучше купить машину;

– знание типичных уловок перекупщиков и умение “торговаться”;

– способность правильно оформить все необходимые документы на автомобиль;

– знание всех тонкостей пересечения границы и растаможивания машины;

– готовность к неожиданностям на любом этапе;

Если вы уверены, что отвечаете любому из этих пунктов – смело отправляйтесь в Германию. Хотя, скорее только, вы уже занимаетесь этим делом. Для большинства же украинцев хотя бы один из пунктов этого списка – недействителен, а следовательно и мысль о самостоятельной поездке лучше отбросить. А для покупки заветного авто можно обратиться к многочисленным частным бизнесменам или фирмам, которые еще с 1990-х годов “гоняют” машины из Германии.

Расходы на личную поездку покупателя в Германии

дорога Украина – Германия — 90-150 евро;

оформление документов в Германии на покупку и экспорт авто — 130-250 евро (страховка на авто, налоги, номера, временный техпаспорт, экспортная декларация);

топливо — 100-200 евро (зависит от города в Германии и расхода);

остановки в пути на отдых в отелях — 100-150 евро;

платные автобаны — 12-15 евро.

Всего: 500-700 евро.

Расходная часть на оформление автомобиля в Украине

сертификация автомобиля в Украине — 1700-3000 гривен в зависимости от города прохождения процедуры;

услуги таможенного брокера — от 250 до 450 долларов (зависит от города);

экспертная оценка стоимости авто — 2100 грн. (В некоторых городах может быть и не нужна);

постановка на учет в МРЭО — 3-5% от таможенной стоимости (пенсионный фонд, 3, 4 или 5 процентов в зависимости от стоимости авто);

оплата услуг МРЭО при постановке на учет — 700-800 грн. (получение украинского техпаспорта и номерных знаков).

Фирмы-посредники

Найти посредников, готовых взять на себя все заботы с покупкой, юридическим сопровождением, доставкой и растаможкой автомобиля из Германии сегодня не сложно, если под рукой есть интернет. Стоимость услуг зависит от их объема и аппетитов посредника.

В список услуг таких фирм, как правило, входят следующие предложения:

подбор авто и дальнейшие контакты с продавцом;

планирование транспортных маршрутов;

осмотр и проверка машины на месте;

оформление документов при покупке авто в Германии;

оформление документов на возврат НДС;

физический перегон машины из Германии в Украину;

прохождения таможенного оформления при пересечении границ Польши и Украины;

по приезду – помощь в получении сертификата Евро-5,

помощь в растаможке;

помощь в возврате .

Минимальное вознаграждение за услуги помощников составляет 400-500 евро, однако гонорар посредников может достигать и 5000 долларов, если, например, для покупателя был организован трансфер в Германию с посещением нескольких площадок и полным пакетом услуг. Также часто посредник получает 50% от суммы, которую удалось сторговать при покупке.

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