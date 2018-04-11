|На Берлин: как купить автомобиль в Германии
|11.04.2018 11:10
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С 90-х годов прошлого века подержанные Фольксвагены и Ауди каждый год меняют прописку с немецкого на украинскую тысячами.
Кто из нас не задумывался над тем, чтобы и себе пригнать авто из Германии? Как это сделать, пишет со ссылкой на .
Если вы решили стать владельцем ненового автомобиля из Германии, прежде только нужно определиться, каким путем это сделать – собственными силами или с помощью бывалых специалистов в этом бизнесе.
В первом случае можно неплохо сэкономить, но ситуация может обернуться и не в вашу пользу, особенно, если в таких делах покупателю не хватает опыта. Это – сложный путь, так сказать, узкая дорожка. Другой вариант значительно проще, но может полностью нивелировать выгоду от покупки автомобиля.
Купить авто в Германии самостоятельно
Сразу скажем, процедура непростая – без знания языка и специфических навыков здесь не обойтись. Нужно предусмотреть немало факторов, подготовиться ко всем возможным ситуациям, ориентироваться в ситуации. Каким транспортом добираться, где остановиться, где питаться, какие будут расходы на топливо (если ехать на своем транспорте), как оформлять покупку в Германии, как потом транспортировать приобретенный автомобиль – эти вопросы являются лишь частью из тех, что предстают перед будущим покупателем.
Ниже приведен список “требований” к самостоятельному покупателю подержанного автомобиля в Германии:
– наличие биометрического паспорта или обычного – с шенгенской визой;
– свободное владение немецким языком;
– знание автомобилей;
– представление об автомобильном бизнесе в Германии;
– умение быстро ориентироваться в необычной ситуации;
– осведомленность в том, где лучше купить машину;
– знание типичных уловок перекупщиков и умение “торговаться”;
– способность правильно оформить все необходимые документы на автомобиль;
– знание всех тонкостей пересечения границы и растаможивания машины;
– готовность к неожиданностям на любом этапе;
Если вы уверены, что отвечаете любому из этих пунктов – смело отправляйтесь в Германию. Хотя, скорее только, вы уже занимаетесь этим делом. Для большинства же украинцев хотя бы один из пунктов этого списка – недействителен, а следовательно и мысль о самостоятельной поездке лучше отбросить. А для покупки заветного авто можно обратиться к многочисленным частным бизнесменам или фирмам, которые еще с 1990-х годов “гоняют” машины из Германии.
Расходы на личную поездку покупателя в Германии
Всего: 500-700 евро.
Расходная часть на оформление автомобиля в Украине
Фирмы-посредники
Найти посредников, готовых взять на себя все заботы с покупкой, юридическим сопровождением, доставкой и растаможкой автомобиля из Германии сегодня не сложно, если под рукой есть интернет. Стоимость услуг зависит от их объема и аппетитов посредника.
В список услуг таких фирм, как правило, входят следующие предложения:
Минимальное вознаграждение за услуги помощников составляет 400-500 евро, однако гонорар посредников может достигать и 5000 долларов, если, например, для покупателя был организован трансфер в Германию с посещением нескольких площадок и полным пакетом услуг. Также часто посредник получает 50% от суммы, которую удалось сторговать при покупке.