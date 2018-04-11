В Алжире разбился самолет: погибло 200 человек Военно-транспортный самолет разбился в провинции Блида, близко от аэропорта города Буфарик, примерно в 30 км от столицы Алжира. В Алжире сегодня, 11 апреля, разбился военный самолет, информирует svodka.net. По предварительным данным, на борту находилось около 200 пассажиров. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета. Читайте: Под Москвой спустя 2 месяца после авиакатастрофы находят тела погибших По информации Alg24, разбился Ил-76. По данным «Аш-Шарк аль-Аусат», на борту находились больше 200 человек. Военный источник газеты сообщает, что выживших в катастрофе нет. Большинство находившихся на борту людей — военнослужащие. В Непале при посадке разбился самолет с 71 пассажиром на борту: погибли не менее 50 человек, около 20 получили ранения, — Reuters.



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