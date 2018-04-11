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В Алжире разбился самолет: погибло 200 человек
11.04.2018 11:12
В Алжире разбился самолет: погибло 200 человек

Военно-транспортный самолет разбился в провинции Блида, близко от аэропорта города Буфарик, примерно в 30 км от столицы Алжира.

В Алжире сегодня, 11 апреля, разбился военный самолет, информирует svodka.net.

По предварительным данным, на борту находилось около 200 пассажиров.

Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.

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По информации Alg24, разбился Ил-76. По данным «Аш-Шарк аль-Аусат», на борту находились больше 200 человек.

Военный источник газеты сообщает, что выживших в катастрофе нет.

Большинство находившихся на борту людей — военнослужащие.

В Непале при посадке разбился самолет с 71 пассажиром на борту: погибли не менее 50 человек, около 20 получили ранения, — Reuters.



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