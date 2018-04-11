В Китае люди запечатлели, как ворона выдергивала из зада дремавшей панды мех. Об этом сообщает Daily Mail .

Туристы сделали снимок в пекинском зоопарке 9 апреля. По их словам, отдыхавшая на деревянном помосте панда никак не отреагировала на поведение птицы.

Стоит отметить, что ворона выдирала мех до тех пор, пока полностью не заполнила им свой клюв. Затем она взлетела на ближайшее дерево и начала вить себе гнездо. При этом ворона несколько раз возвращалась к панде проделывала то же самое - ощипывала ее однако панда никак не отреагировала.

Пользователи китайской социальной сети Weibo похвалили птицу за смелость и разборчивость.

Как сообщал svodka.net, сотрудники зоопарка Ouwehands Dierenpark Rhenen, который находится около Утрехта в Нидерландах, устроили первое свидание для панд .

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