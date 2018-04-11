СМИ сообщают о десятках погибших в результате крушения военного самолета в Алжире (фото, видео) На севере Алжира близко аэропорта "Буфарик" потерпел крушение военный самолет. На севере Алжира близко аэропорта «Буфарик» потерпел крушение военный самолет. По информации СМИ, погибло не менее 200 человек. Крушение произошло между городами Буфарик и Блида. Официальных данных о погибших пока нет. Агентство Reuters, ссылаясь на местные СМИ, сообщает о ста пассажирах на борту судна. По информации СМИ, самолет перевозил солдат и вооружения. Все дороги ведущие к аэропорту перекрыты. alg24.net пишет, что самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета. Издание также отмечает, что на борту находилось более 200 солдат Национальной армии. На место крушение направили 14 автомобилей скорой помощи, 10 грузовиков и не менее 130 сотрудников спасательных служб. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика новости украины крушение сми потерпел самолет буфарик Теги: международные деловые новости