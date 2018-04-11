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В СБУ заявили, что состояние здоровья Надежды Савченко не требует стационарного лечения
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11.04.2018 11:16
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Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко Вера Савченко
заявила, что состояния здоровья депутата ухудшилось и она выразила
желание посетить больницу. Вера добавила, что Надежда голодает уже
21 день и похудела на 15 кг. Савченко объявила голодовку в день
ареста – 23 марта Фото: ЕРА В ведомстве отметили, что
Савченко находится в СИЗО СБУ. 22 марта Верховная
Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие
на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал
нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она
объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что
у депутата появилась кровавая рвота.Савченко подозревают в
подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного
свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на
жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор
Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса"
Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Вчера
следователь Надежды Савченко сообщил ее сестре Вере, что нардеп
выразила пожелание посетить больницу. "Но я не понимаю, что
происходит, это не похоже на Надю", – заявила сестра
депутата. Сегодня после встречи с Надеждой Савченко Вера
Савченко подтвердила, что состояние здоровья депутата ухудшилось, у
нее проблемы с желудком и она сама выразила желание посетить
больницу. Она добавила, что Надежда голодает уже 21 день и похудела
на 15 кг. По информации сестры, депутат должна посетить
больницу завтра.
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