Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко Вера Савченко заявила, что состояния здоровья депутата ухудшилось и она выразила желание посетить больницу. Вера добавила, что Надежда голодает уже 21 день и похудела на 15 кг. Савченко объявила голодовку в день ареста – 23 марта Фото: ЕРА В ведомстве отметили, что Савченко находится в СИЗО СБУ. 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Вчера следователь Надежды Савченко сообщил ее сестре Вере, что нардеп выразила пожелание посетить больницу. "Но я не понимаю, что происходит, это не похоже на Надю", – заявила сестра депутата. Сегодня после встречи с Надеждой Савченко Вера Савченко подтвердила, что состояние здоровья депутата ухудшилось, у нее проблемы с желудком и она сама выразила желание посетить больницу. Она добавила, что Надежда голодает уже 21 день и похудела на 15 кг. По информации сестры, депутат должна посетить больницу завтра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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