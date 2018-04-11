Погода, Новости, загрузка...
Интерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Майко
11.04.2018 11:17

Интерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Майко

 Интерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майко, по делу о хищении 149 млн грн при поставках топлива для нужд Министерства обороны Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

По информации источника, помимо В.Майко объявлен в розыск и Владимир Гарькавый, который представлял "Трейд Коммодити" на заседаниях комиссий по пересмотру контрактных цен и вел переговоры с чиновниками от лица компании, хотя по состоянию на октябрь 2017 года он не числился в штате сотрудников "Трейд Коммодити".

Как сообщалось, 11 декабря 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины Игоря Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

Полная версия новости доступна по подписке.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

РЕКЛАМА

    • Вход для клиентов:

          • СПЕЦТЕМЫ:

          РЕКЛАМА
          РЕКЛАМА
          РЕКЛАМА
          РЕКЛАМА

          со всей Украины

          РЕКЛАМА

            © 1992-2018, Интерфакс-Украина. Все права защищены
            Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему
            воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакс-Украина".

              Сводка.нет - Новости Украины и Мира
               Поделитесь статьей с друзьями
               

              Добавить комментарий

              Защитный код
              Обновить