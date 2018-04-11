Президента Сирии Башара аль Асада эвакуируют вместе с семьей в Тегеран на фоне подготовки и западных союзников к удару по военным объектам в связи с химатакой.

Такую информацию распространяет издание "со ссылкой на арабские СМИ, которые, в свою очередь, опираются на заявления источников в корпусе стражей исламской революции Ирана, передает со ссылкой на .

В издании отметили, что есть информация о "состоянии паники" между сирийского и иранского руководства. Предположительно, семью Асада вывезут в Тегеран до конца недели.

Тем временем, на западных ресурсах данной информации нет. Однако, данные об эвакуации семьи Асада есть на арабском сайте . По словам источника, Соединенные Штаты рассматривают коллективный военный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Также были перечислены ключевые объекты в качестве потенциальных целей.

Отмечается, что Белый дом, и Государственный департамент отказались комментировать сообщения о возможных военных действиях.

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