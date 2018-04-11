Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что РФ будет сбивать любые ракеты США, выпущенные по Сирии. Как сообщает , он добавил, что это касается и пусковых устройств.

Засыпкин пояснил, что ссылается на заявление президента РФ Владимира Путина и руководителя российского Генштаба.

«Если американцы ударят… их ракеты будут сбиты, а также установки, из которых эти ракеты будут выпущены», — заявил российский дипломат.

Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, если в результате возможных ударов США по Сирии пострадают находящиеся там российские военнослужащие, ответ России будет незамедлительным. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . Его слова приводит «Как уже отмечало руководство Минобороны, российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе находятся под серьёзной защитой. Вместе с тем мы рассчитываем, что в случае ударов США, если они последуют, жизнь наших военнослужащих не будет поставлена под угрозу. Думаю, США это понимают и не допустят это, поскольку, как уже говорил начальник Генштаба РФ, в этом случае ответ России будет незамедлительным», — заявил Серебренников.

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