Пятничный пакет санкций оказался удивительно благотворным. Скрепы стали трещать и стонать до такой степени, что у алкаша аж дух захватило, а на утверждение подана новая волна санкций, примерно такой же направленности

Путин все больше и больше деградирует, и для того, чтобы понять алгоритм его действий, надо представить запойного алкаша, который находится между фазами запоя, когда предыдущая доза все никак не может выветриться, а новый стакан еще никто не налил и купить его не за что. Понятно, что такой тип, с мокрыми штанами и в заблеванной майке, уже не вызывает никакого доверия, а его речи уже лишены всякой смысловой нагрузки. Вернее, из только им сказанного кто-то сможет вычленить матюки в свой адрес и мимоходом поднести ему с носка в табло, чтобы закрыл варежку, но больше уже ничего добиться не получится, информирует svodka.net.

Вспомним случай, когда Путин предварял свою предвыборную киношку или мультик драматической речью типа: «Вы нас не слышали, так послушайте сейчас». Видимо, это было адресовано коллективному Западу. Выживший из ума дедуган думал, что такая его речь должна повергнуть всех в шок или что-то такое. Он чувствовал себя то ли Наполеоном, то ли Александром Македонским, а может, и Гаем Юлием Цезарем, но смотрелся он уже как алкаш с мокрыми штанами, пугающий перелетных птиц своим перегаром. В общем, он добился своей цели и его таки услышали.

Фокус в том, что Запад устроен не так, как обыкновенный совковый лепрозорий. Там вполне могут обходиться без бряцания железом и прочих вещей. Прямо на наших глазах создается качественно новая космическая инфраструктура, которая лет через пять-десять сможет обеспечить регулярное сообщение с ближайшими планетами и вывести человечество в Космос. Причем не пять-шесть человек, из которых два или три – клинические идиоты, украсившие космическую станцию как быдловатый водитель маршрутки до Троещины иконками, крестиками и прочей лабудой, а массы людей, которые отправятся осваивать новые планеты, создавая там резервную среду обитания и трамплин к полетам в еще неизведанные глубины пространства. Средства, потраченные на эти мероприятия изменят все. Московия же вкладывается в то, что изменяет ландшафт. Об этом хорошо знают жители Алеппо, Идлиба или Новой Гуты и этим гордятся сами россияне.

Исходя из этого, Запад очень долго старался создать условия для того, чтобы самому Путину или его окружению вернуть адекватное восприятие объективной реальности и потом – искать выход из того кошмара, который они уже натворили. Разговоры и уговоры – ушли мимо. Алкаш уже утратил способность воспринимать окружающий мир без того, чтобы там по веткам прыгали толстые, мохнатые белки.

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В общем, Путин потребовал, чтобы его услышали, так и произошло. На Западе решили, что уговаривать и разговаривать уже не с кем, а потому – направляющие меры уже не имеют решительно никакого смысла. Алкаш теряет чувствительность к боли и лезет напролом даже тогда, когда получает увесистые оплеухи. Опытные специалисты знают эту особенность, а потому – действуют наверняка. Гнать пинками в определенном направлении – напрасно и надо его уже что называется – «вырубать», иначе эта обезьяна будет творить самые невероятные вещи.

Пятничный пакет санкций оказался удивительно благотворным. Скрепы стали трещать и стонать до такой степени, что у алкаша аж дух захватило, а на утверждение подана новая волна санкций, примерно такой же направленности, но ходят упорные слухи, что минфин США разрабатывает следующую волну санкций и вот это уже напоминает не посох пастуха, а удавку палача.

Буквально несколько дней назад кардинально изменилась парадигма воздействия на РФ. Если раньше ее вынуждали к определенным действиям, то теперь уже плевать, что она там будет делать или не делать. Ее уже списали и теперь – додушивают самыми надежными средствами в режиме неотвратимости и безальтернативности.

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Для тех, кто не понял – уже поздно ликвидировать Путина и с десяток его верных корешей. Это уже не актуально. Деньги у них все равно заберут и на них построят новые авианосцы и космические станции, а что они там будут делать в своем лепрозории, на это уже – плевать. Задача что-то объяснить Кремлю – снята с повестки дня. Все предупреждения были сделаны корректно и во время, но алкаш не унялся, а его близкие не захотели его угомонить. Ну что же, теперь будет весело и алкашу, и его собутыльникам. Теперь по веткам уже не белки будут прыгать, а песцы.

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