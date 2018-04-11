|В Алжире потерпел крушение военный самолет: более 200 погибших
|11.04.2018 11:22
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В провинции Блида, которая находится в северной части Алжира, разбился военный самолет, в результате чего погибли, по меньшей мере, 200 человек. Об этом сообщает The Sun.
"В результате аварии самолета в Алжире погибли более 200 человек", - говорится в сообщении.
Указано, что военный самолет перевозил солдат и оборудование. Он потерпел крушения в аэропорту неподалеку от столицы Алжира.
Кроме того, местные средства массовой информации распространили сообщения о том, что на место крушения отправили приблизительно десять пожарных машин и 14 карет скорой помощи.
"Все дороги вокруг аэропорта были закрыты, чтобы помочь аварийным службам выполнить спасательную миссию", - добавили в СМИ.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, прежний руководитель Министерства обороны Польши, председатель польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич озвучил причину смерти жертв Смоленской катастрофы.
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