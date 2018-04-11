В провинции Блида, которая находится в северной части Алжира, разбился военный самолет, в результате чего погибли, по меньшей мере, 200 человек. Об этом сообщает The Sun .

"В результате аварии самолета в Алжире погибли более 200 человек", - говорится в сообщении.

Указано, что военный самолет перевозил солдат и оборудование. Он потерпел крушения в аэропорту неподалеку от столицы Алжира.

Кроме того, местные средства массовой информации распространили сообщения о том, что на место крушения отправили приблизительно десять пожарных машин и 14 карет скорой помощи.

"Все дороги вокруг аэропорта были закрыты, чтобы помочь аварийным службам выполнить спасательную миссию", - добавили в СМИ.

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