Таким образом, евро на Московской бирже только за один подорожал более чем на 2,5 рубля, а доллар — на 2,1 рубля.

Снижение курса рубля происходит на фоне обвального падения на российском фондовом рынке из-за новых санкций США. На ослабление российской валюты в первую очередь повлияло введение санкций против алюминиевой компании Rusal Олега Дерипаски, одного из владельцев международного аэропорта «Владивосток».

Сказать, что падение рубля россиян беспокоит – это ничего не сказать. Достаточно вспомнить нас самих в начале 2014 года.

«Горячая тема» нашла свое отражение в популярной на российском Первом канале программе «Вечерний Ургант». Иван Ургант пригласил в гости актера Евгения Стычкина. Встав рядом (а разница в росте у них внушительная) Стычкин и Ургант изобразили миниатюру «курс евро три дня назад и курс евро на следующей неделе». Зрителям в студии было очень смешно, но за пределами вечернего шоу всем явно не до смеха.

«Мы как лягушки в кипятке»

«Евро 76,85. Даже до инаугурации не дотянули, — пишет на своей странице в Facebook журналист Анастасия Миронова. — Это очень тревожный симптом. Повода для тревоги два:

— ресурсов сдержать экономику хотя бы на месяц не хватает;

— особенно нет мотивации удерживаться и стараться. Страх не интронизироваться есть, но он крайне невелик, следовательно сразу после выборов вливать средства в поддержание видимости стабильности не будут.

Плохо. И что оплачиваем санкции против Дерипаски, тоже плохо. Но еще хуже, что задел есть на десятилетия. Счастливы те, кто думает, будто так дальше нельзя. Можно, да еще как можно! И 10, и 20 лет может продлиться это вялый застой с постепенным сползанием рубля и постепенным закрытием границ. Мы можем с вами вполне дожить и до 150, и до 200 рублей за евро. Или лучше сказать — за доллар, потому что путинский застой вполне способен пережить и еврозону. Мы, как те лягушки в кипятке, сами не заметим, как у нас за доллар девки будут отдаваться. Потому что доллар станет капиталом».

«Наших грабителей ограбили грабители»

Новость о потерях российских олигархов вызвала в рядах россиян нешуточное оживление.

Напомним, что по подсчетам Forbes, из-за обвала фондового рынка крупнейшие российские бизнесмены потеряли за день более $14 млрд.

Сильнее других пострадал Олег Дерипаска, состояние которого сократилось на $1,6 млрд, до $3,7 млрд. На втором месте оказался сенатор Сулейман Керимов, потери которого составили $1,5 млрд. Замыкает тройку Владимир Потанин: основной хозяин «Норильского никеля» обеднел на $1,4 млрд.

Российский сегмент соцсетей не скрывает своего злорадства.

«Хоть и для меня лично это и не благо, и не вред, но вот моральное удовлетворение все же присутствует. Ясно и понятно, что наших грабителей, ограбили грабители, что хранят украденное олигархатом у нас в своих западных банках и возвращать наше эти грабители и не подумают».

«Так этим сволочам и надо, так как все едино то, что они украли у нас Запад нам не вернет, да и эти сволочи не собирались возвращать народу».

«По оценкам Bloomberg: совокупные потери богатейших россиян от санкций составили около $16 млрд. Не Бог весть что, но лиха беда начало…»

«Хорошо бы, чтобы они потеряли все до копейки! Наворованное у народа к добру не приведет».

Впрочем, наиболее прозорливые прогнозируют, что до добра эти санкции не доведут никого:

«Наши олигархи потеряли свои деньги. Чтоб им жилось по-прежнему хорошо, нам придется затянуть свои пояса потуже…»

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира