Министерство юстиции США до 30 октября должно представить Конгрессу полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Министерство юстиции США до 30 октября должно представить Конгрессу полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Соответствующее решение в пятницу, 25 октября, принял судья в Вашингтоне, сообщает DW.

Необходимость публикации материалов «больше, чем необходимость в поддержании дальнейшей секретности», заявила судья.

Ранее представители Демократической партии, которые обладают большинством в Палате представителей, потребовали доступа к неотредактированному варианту доклада. В рядах демократов хотят использовать публикацию полного доклада Мюллера в рамках рассмотрения процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Politico, данное решение стало «двойной победой для спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Это означает, что начатое демократами расследование дела об импичменте действительно, несмотря на то, что палата официально не голосовала за его проведение».

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