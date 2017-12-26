Задержанные подозреваются в причастности к убийству бывшего и.о. директора "Укрспирт" Виктора Панкова

"Наиболее резонансное раскрытие прошлой неделе ... Прекращена деятельность преступной организации, которая убивала и похищала людей в городе Киеве ", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, информирует Украинская правда .

По словам Князева, спецоперация прошла 19 декабря.

" На территории 6 регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков и задержаны 5 активных членов преступной группировки, организатора задержан на территории соседнего государства ", - сказал Князев.

Он добавил, что злоумышленники работали "очень дерзко" - закладывали взрывчатку, забивали металлическими дубинками, расстреливали людей.

В частности, задержанные подозреваются в причастности к избиению и расстрела человека 29 марта, к покушению на бизнесмена возле киевского вуза 1 мая, убийства бывшего и.о. директора "Укрспирт" Виктора Панкова 30 мая, покушения на бизнесмена на улице Тургеневской 23 июня т.

"Преступники арестованы. Кстати, избран безальтернативный арест", - подытожил Князев.

В частности, задержанные подозреваются в причастности к избиению и расстрела человека 29 марта, к покушению на бизнесмена возле киевского вуза 1 мая, убийства бывшего и.о. директора "Укрспирт" Виктора Панкова 30 мая, покушения на бизнесмена на улице Тургеневской 23 июня т.

"Преступники арестованы. Кстати, избран безальтернативный арест ", - подытожил Князев.