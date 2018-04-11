10 апреля в результате обстрелов пророссийскими боевиками получили ранения и боевые травмы пятеро украинских военных, сообщили в пресс-центре штаба АТО.→ ВОЙНА В УКРАИНЕ Жебривский сообщил, что ночью боевики обстреляли частный сектор Авдеевки ПРОИСШЕСТВИЯ, ВОЙНА В УКРАИНЕ Житель Авдеевки нашел возле мусорки сумку с боеприпасами 6 апреля, 2018 08.54 |комментариев: coreola.addurl('articles[240224]', '240224'); //coreola.addurl('totalcomments[240224]', '240224'); В Авдеевке Донецкой области правоохранители обнаружили в оставленной у мусорки сумке 148 патронов калибра 5,45 мм; три патрона калибра 7,62 мм; три гранаты Ф-1; одну гранату РГД-5 и запалы к ним; четыре детонатора и восемь дымовых шашек. → ОБЩЕСТВО, ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА Житель Авдеевки: Город девять месяцев без газа. Мы просим Кабмин изменить тарифы на электроэнергию. Надеемся, нас не проигнорируют G 29 марта, 2018 14.56 |комментариев: coreola.addurl('articles[238924]', '238924'); //coreola.addurl('totalcomments[238924]', '238924'); Глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин подписал и направил в Кабинет Министров Украины письмо с просьбой провести перерасчет тарифов на электроэнергию для жителей города, которые из-за отсутствия газоснабжения всю зиму были вынуждены отапливать свои дома электроприборами. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказал глава общественного совета Авдеевки Вадим Янковский. → ВОЙНА В УКРАИНЕ С начала суток боевики 20 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб 26 марта, 2018 20.07 |комментариев: coreola.addurl('articles[238433]', '238433'); //coreola.addurl('totalcomments[238433]', '238433'); Турчинов: Когда начались захваты наших частей, я пытался на вертолете вылететь в Крым, чтобы организовать оборону аэродрома. Меня удержал Аваков G Дмитрий ГОРДОН "Это была большая ошибка. Моя ошибка". Показания Цукерберга в Конгрессе США о вмешательстве России в выборы G Денис КОНДАК Квиташвили: Хороший хирург в Грузии имеет зарплату 15–20 тысяч долларов в месяц и больше G Дмитрий ГОРДОН Спецпроекты все спецпроекты → ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений. ДНЕВНИК КИЕВЛЯНКИ. ЧАСТЬ V В июне 2015 года интернет-издание "ГОРДОН" начало серию публикаций из дневника Ирины Хорошуновой – художника-оформителя, коренной киевлянки, которая пережила оккупацию украинской столицы в годы Второй мировой войны. Этот документ – уникальное историческое свидетельство, не воспоминания, а описание событий в реальном времени. Редакция публикует дневник в те даты, когда его писала Хорошунова, которой в момент начала войны было 28 лет. Записи начинаются с 25 июня 1941 года. рубрики События

Лица ИНФОГРАФИКА За законопроекты об отмене е-декларирования для активистов не голосовали Оппозиционный блок и Радикальная партия. Инфографика 13 украинских предприятий задолжали своим сотрудникам почти 232 млн грн. Инфографика Вооруженная Рада. Нардепы официально владеют 323 единицами огнестрельного оружия. Инфографика В 2017 году за незаконное пересечение границы Украины были задержаны 886 человек. Инфографика В 2016 году 70 украинских чиновников задекларировали 283 офшора. Инфографика вся инфографика → function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

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